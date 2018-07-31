Манафорт заработал более 60 миллионов долларов в Украине, - Мюллер

Это женьги за работу политического консультанта в Украине. Об этом в понедельник, 30 июля, накануне заседания суда, сообщил специальный прокурор США Роберт Мюллер.

По его словам, прокуроры его команды Мюллера намерены доказать, что Манафорт заработал такую сумму и не указал значительный процент этих доходов в своей налоговой декларации. Это отмечается в представлении Мюллера в федеральном суде в Александрии, штат Вирджиния, - заверил он.

Напомним, Трамп обвинил Мюллера в конфликте интересов в деле вмешательства РФ в выборах.

Как сообщал УРА-Информ, следственные группы Мюллера предоставили документы сотрудничества Манафорта и Януковича.