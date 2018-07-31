01:00 31.07.2018 | Политика | Новости
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Манафорт заработал более 60 миллионов долларов в Украине, - Мюллер

Бывший глава избирательной кампании президента Соежиненных Штатов Америки Дональда Трампа и бывший советник президента Виктора Януковича Пол Манафорт заработал в Украине более 60 миллионов долларов.

Манафорт заработал более 60 миллионов долларов в Украине, - Мюллер

Это женьги за работу политического консультанта в Украине. Об этом в понедельник, 30 июля, накануне заседания суда, сообщил специальный прокурор США Роберт Мюллер.

По его словам, прокуроры его команды Мюллера намерены доказать, что Манафорт заработал такую сумму и не указал значительный процент этих доходов в своей налоговой декларации. Это отмечается в представлении Мюллера в федеральном суде в Александрии, штат Вирджиния, - заверил он.

Напомним, Трамп обвинил Мюллера в конфликте интересов в деле вмешательства РФ в выборах.

Как сообщал УРА-Информ, следственные группы Мюллера предоставили документы сотрудничества Манафорта и Януковича.


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