ЕС ввел санкции против российских компаний за строительство Керченского моста

Представители Европейского Союза ввели меры ограничения против большинство компаний РФ. В частности, те которые занимались строительством Керченского моста в аннексированном Крыму.
Такое решение от 30 июля опубликовано в официальном журнале ЕС.
Как отмечается, под санкции попали две компании российского бизнесмена Аркадия Ротенберга - ПАО "Мостотрест" (MOEX: MSTT) и ООО "Стройгазмонтаж". Обе компании ранее уже были включены в американский санкционный список.
Также в санкционном списке АО "Институт Гипростроймост - Санкт-Петербург", АО "Судостроительный завод "Залив", ООО "Стройгазмонтаж - Мост", вологодское АО "ВАД".
Строительство Керченского мостап являются ключевыми символическими шагами в консолидации Российской Федерацией", - говорится с сообщении.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в ближайшее время в оккупированном российскими властями Крыму начнут вещать новые радиостанции и телеканалы на новых частотах.