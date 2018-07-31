ЕС ввел санкции против российских компаний за строительство Керченского моста

Такое решение от 30 июля опубликовано в официальном журнале ЕС.

Как отмечается, под санкции попали две компании российского бизнесмена Аркадия Ротенберга - ПАО "Мостотрест" (MOEX: MSTT) и ООО "Стройгазмонтаж". Обе компании ранее уже были включены в американский санкционный список.

Также в санкционном списке АО "Институт Гипростроймост - Санкт-Петербург", АО "Судостроительный завод "Залив", ООО "Стройгазмонтаж - Мост", вологодское АО "ВАД".

Строительство Керченского мостап являются ключевыми символическими шагами в консолидации Российской Федерацией", - говорится с сообщении.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в ближайшее время в оккупированном российскими властями Крыму начнут вещать новые радиостанции и телеканалы на новых частотах.