10:45 31.07.2018 | Политика | Новости
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ЕС ввел санкции против российских компаний за строительство Керченского моста

Представители Европейского Союза ввели меры ограничения против большинство компаний РФ. В частности, те которые занимались строительством Керченского моста в аннексированном Крыму. 

ЕС ввел санкции против российских компаний за строительство Керченского моста

Такое решение от 30 июля опубликовано в официальном журнале ЕС. 

Как отмечается, под санкции попали две компании российского бизнесмена Аркадия Ротенберга - ПАО "Мостотрест" (MOEX: MSTT) и ООО "Стройгазмонтаж". Обе компании ранее уже были включены в американский санкционный список.

Также в санкционном списке АО "Институт Гипростроймост - Санкт-Петербург", АО "Судостроительный завод "Залив", ООО "Стройгазмонтаж - Мост", вологодское АО "ВАД".

Строительство Керченского мостап являются ключевыми символическими шагами в консолидации Российской Федерацией", - говорится с сообщении.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в ближайшее время в оккупированном российскими властями Крыму начнут вещать новые радиостанции и телеканалы на новых частотах.


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