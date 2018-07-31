Денисова посетила в колонии россиянина по просьбе Москальковой

Об этом сообщила сама Денисова на своей странице в Facebook.

В этой колонии отбывает наказание за терроризм гражданин России Алексей Седиков, который заявлен в списке на посещение омбудсменом РФ Татьяной Москальковой. Но поскольку договоренности президентов Украины и России о беспрепятственном посещении заключенных приостановлены, то по просьбе Москальковой украинский омбудсмен посетила россиянина.

Денисова заявила, что самочувствие и условия содержания Седикова удовлетворительные, но по словам врача колонии, Алексею нужна срочная операция.

Как сообщал "УРА-Информ", уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова посетила в тюрьме "Владимирский централ" заключенного гражданина Украины Николая Карпюка. Соответствующий визит российский омбудсмен сделала по просьбе уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой.