10:15 30.07.2018 | Политика | Новости
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В Зимбабве в понедельник стартовали первые выборы без участия Мугабе

В Зимбабве в понедельник, 30 июля, стартовали первые в истории независимой страны президентские и парламентские выборы, в которых не примет участие бывший многолетний президент Робер Мугабе.

В Зимбабве в понедельник стартовали первые выборы без участия Мугабе

Как сообщает Reuters, выборы стартовали в семь часов утра по местному времени. В выборах принимает участие действующий президент Эммерсон Мнангагва.

Его основным соперником является 40-летний адвокат и пастор Нельсон Шамис.

Вместе с тем по данным опросов, фаворитом президентской гонуи остается Мнангагва, который занял пост президента после бескровного переворота в Зимбабве.

Напомним, Мугабе правил Зимбабве почти 30 лет, пока в середине ноября 2017 года военные не поместили его под домашний арест. Военные и правящая партия заявили о неспособности 93-летнего президента руководить страной. 21 ноября парламент запустил процедуру импичмента, однако Мугабе согласился на отставку добровольно.

Как сообщал УРА-Информ, Мнангагва официально вступил в должность президента Зимбабве в 24 ноября 2017 года. До этого с 1980 года, когда страна обрела независимость, ей в качестве президента или премьер-министра правил Роберт Мугабе.


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