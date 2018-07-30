20:32 30.07.2018 | Политика | Новости
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В Македонии назначил дату референдума о названии страны

Парламент Македонии определится с датой референдума о названии страны.

В Македонии назначил дату референдума о названии страны

В понедельник, 30 июля, парламент страны установил, что референдум состоится 30 сентября. Как сообщает Радио Свобода, таким образом, парламент утвердил предложение правительства.

За соответствующее решение отдали свои голоса 68 депутатов из 120. Теперь вопрос в бюллетене будет звучал так: "Поддерживаете ли вы членство в НАТО и ЕС и поддерживаете ли вы соглашение о названии (страны) между республикой Македония и Грецией?"

Перед голосованием премьер-министр страны Зоран Заев заявил, что соглашение "определит будущее республики Македония".

Позже депутаты поддержали законопроект о ратификации соглашения с Грецией. Этот документ вызвал сильную критику со стороны главной оппозиционной партии Македонии VMRO-DPMNE. Ее сторонники заявляли, что вопрос на референдуме не нужно привязывать к членству страны в ЕС и НАТО.

Напомним, как сообща УРА-Информ, Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтеберг считает, что у Македонии есть большие шансы на то, чтобы до конца 2018 года стать полноправным членом НАТО.


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