15:59 30.07.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Украина усиливает информационное давление на Крым

В ближайшее время в оккупированном российскими властями Крыму начнут вещать новые радиостанции и телеканалы на новых частотах.

Украина усиливает информационное давление на Крым

Об этом рассказал член Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский.

Сначала полностью обеспечат украинским вещанием юг Херсонской области. Затем начнется второй этап на котором начнется трансляция еще нескольких теле- и радиоканалов на оккупированный Крым.

Костинский рассказал, что уже выдали разрешение на вещание трем радиостанциям с Чонгара. Чуть позже, еще появятся радиостанции в Скадовске, в Новотроицке, Васильевке, Геническе.

Чиновник добавил, что оккупационные власти Крыма глушат не только телефонные сигналы, а также сигналы телерадиовышек, но украинские власти уже придумали как с этим бороться.

Как сообщал "УРА-Информ", русские, почему то стали меньше интересоваться квартирами, домами и другим недвижимым имуществом в Крыму. За первую половину этого года спрос снизился по сравнению с тем же периодом 2017 года почти на 30 процентов.


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