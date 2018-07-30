Украина усиливает информационное давление на Крым

Об этом рассказал член Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский.

Сначала полностью обеспечат украинским вещанием юг Херсонской области. Затем начнется второй этап на котором начнется трансляция еще нескольких теле- и радиоканалов на оккупированный Крым.

Костинский рассказал, что уже выдали разрешение на вещание трем радиостанциям с Чонгара. Чуть позже, еще появятся радиостанции в Скадовске, в Новотроицке, Васильевке, Геническе.

Чиновник добавил, что оккупационные власти Крыма глушат не только телефонные сигналы, а также сигналы телерадиовышек, но украинские власти уже придумали как с этим бороться.

Как сообщал "УРА-Информ", русские, почему то стали меньше интересоваться квартирами, домами и другим недвижимым имуществом в Крыму. За первую половину этого года спрос снизился по сравнению с тем же периодом 2017 года почти на 30 процентов.