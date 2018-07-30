14:30 30.07.2018 | Политика | Новости
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Президент США принял решение поссорится со своим спецпрокурором

Президент США Дональд Трамп заявил о наличии конфликта интересов между ним и спецпрокурором Робертом Мюллером.

Президент США принял решение поссорится со своим спецпрокурором

Он расследует вмешательство РФ в президентские выборы в 2016 году.

Об этом глава Америки написал в своем микроблоге в Twitter. Там президент США отметил, что у него со спецпрокурором были очень неприятные и спорные бизнес-отношения.

Вместе с тем американский лидер очень недоволен, что Мюллер назначает в свою команду "злых демократов", которые работали на Хиллари Клинтон и Барака Обаму.

Отметим, в результате работы Мюллера, Полу Манафорту, что некоторое время возглавлял штаб Трампа, было предъявлено обвинение, однако Россия в нем не фигурировала. Манафорта обвинили в сокрытии доходов от работы в интересах бывшего президента Виктора Януковича.

Как сообщал "УРА-Информ", Федеральный суд Соединенных Штатов Америки назначил предварительную меру пресечения для экс-главы предвыборного штаба Дональда Трампа - Пола Манафорта. Об этом передает USAtoday. Сообщается, что федеральный судья полностью одобрил доказательства, которые предоставила команда специального прокурора США Роберта Мюллера.


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