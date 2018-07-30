В ОБСЕ открестились от визита в Крым

Об этом заявил представитель организации Томас Раймер.

По его словам, бюро готово организовать визит для оценки ситуации с правами человека в Крыму только при условии приглашения украинской власти. Учереждение не получало такого приглашения, а следовательно, не планирует такую ​​миссию.

Ранее российская газета "Известия" написала о том, представители ОБСЕ собирались в Крым якобы для оценки ситуации с правами человека на полуострове.

Как сообщал "УРА-Информ", Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер во время визита на Донбасс ознакомился с работой Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, а также с экономической, социальной и ситуацией с безопасностью.