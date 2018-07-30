14:52 30.07.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Медведев съездил на "разборки" в Крым

Премьер-министр России Дмитрий Медведев 28 июля побывал в оккупированном Севастополе.

Медведев съездил на

Там он вместе с "главой" оккупированного Крыма Сергеем Аксеновым принял участие в концерте, посвященном 1030-летию крещения Руси.

По сообщениям оккупационных СМИ, участие российского премьера в официальных мероприятиях - лишь формальный повод для визита. Настоящая цель прибытия Медведева в Севастополь - обсуждение провалов выполнения программы развития города. Среди главных проблем - ужасное состояние инфраструктуры, "исчезновение" 2 миллиардов рублей, выделенных на строительство очистных сооружений, а также провал туристического сезона.

Как сообщал "УРА-Информ", на временно оккупированной территории Крыма значительно уменьшилось количество растительности. Данные космической съемки свидетельствуют о значительном ухудшении состояния уникального растительного мира полуострова.


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