Медведев съездил на "разборки" в Крым

Там он вместе с "главой" оккупированного Крыма Сергеем Аксеновым принял участие в концерте, посвященном 1030-летию крещения Руси.

По сообщениям оккупационных СМИ, участие российского премьера в официальных мероприятиях - лишь формальный повод для визита. Настоящая цель прибытия Медведева в Севастополь - обсуждение провалов выполнения программы развития города. Среди главных проблем - ужасное состояние инфраструктуры, "исчезновение" 2 миллиардов рублей, выделенных на строительство очистных сооружений, а также провал туристического сезона.

Как сообщал "УРА-Информ", на временно оккупированной территории Крыма значительно уменьшилось количество растительности. Данные космической съемки свидетельствуют о значительном ухудшении состояния уникального растительного мира полуострова.