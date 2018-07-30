13:55 30.07.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Канада поможет нашей армии материально, - Саджан

До конца марта 2019 года Канада предоставит Украине вещи для военных на сумму в семь млн ​​долларов. Об этом пишет "Укринформ" со ссылкой на заявление министра обороны Канады Харджит Саджан.

Канада поможет нашей армии материально, - Саджан

Саджан отметил, что преданность Канады не ограничивается только обучением военных: в рамках всеобъемлющей поддержки Украины, Канада уже предоставила ВСУ нелетального военного оборудования на более 16 млн долларов.

Он отметил, что канадская поддержка Украины перед лицом российской агрессии непреклонна.

Также, по его словам, присутствие Канады в Украине позволяет ВСУ защищать суверенитет страны и способствовать региональной и международной стабильности.

Как сообщал "УРА-Информ", Министерство обороны США выделило более 307 миллионов долларов на изготовление противотанковых ракетных комплексов Javelin для поставок в другие страны. Об этом сообщает пресс-службы оборонного ведомства США. Так, среди стран, которые получат установки - Украина, Австралия, Эстония, Литва, Турция и Тайвань.


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