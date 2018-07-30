01:00 30.07.2018 | Политика | Новости
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Додон заявил, что против вывода российских войск из Приднестровья

Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что он против вывода войск Российской Федерации с территории непризнанной Приднестровской республики.

Додон заявил, что против вывода российских войск из Приднестровья

По его словам, за эти 26 лет удалось установить "мирную атмосферу", которая создает условия "для политического процесса переговоров". Такое мнение глава страны высказал в воскресенье, 29 июля, в заявлении, посвященному 26-й годовщине "Соглашения о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе республики Молдова".

Он также заявил, что обращается к гражданам и всем жителям нашей страны. Мир надо беречь. Мир это жизнь и благополучие наших детей, наших родителей, нас с вами. Поэтому, не смотря ни на какую критику, я буду твердо выступать за сохранение миротворческой операции на берегах Днестра, - говорится в заявлении Додона.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 27 мая Додон назвал заранее безрезультативной инициативу вывода войск РФ из Приднестровья. Он также назвал разговоры о выводе российских войск "политической шумихой".


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