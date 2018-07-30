11:59 30.07.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Дебаты по делу о госизмене Януковича перенесли

Оболонский райсуд Киева перенес судебные прения по делу о государственной измене Виктора Януковича в связи с тем, что не пришли защитники обвиняемого.

Дебаты по делу о госизмене Януковича перенесли

Об этом на заседании 30 июля сообщил председательствующий судья Владислав Девятко.

Согласно его словам, это уже третья попытка адвокатов Януковича изменить подсудность в деле о госизмене Януковича. Вместе с тем служитель закона уточнил, что 30 июля защита экс-президента подала в суд ходатайство "о якобы уважительности причин неявки и отложения судебного заседания".

Как позже выяснилось, сторона защиты отложила свои судебные дела из-за визита в Верховный суд. В частности, именно там рассматривается их вопрос об изменении подсудности данного дела, уточнил Девятко.

"В очередной раз дебаты сорваны", - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в суде по делу о государственной измене бывшего президента Виктора Януковича начнутся судебные дебаты.

 


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