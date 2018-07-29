Трамп пригрозил заблокировать работу правительства США

Он требует, чтобы демократы в Конгрессе поддержали его программу обеспечения безопасности США, которая предусматривает строительство стены на границе с Мексикой. Как заявил президент США в воскресенье, 29 июля, на своей странице в Twitter, нужно наконец-то перейти к иммиграционной системе, основанной на заслугах иммигрантов.

Нам надо, чтобы в нашу страну приезжали великие люди, - написал Трамп.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 2 июля новый президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор сообщил, что предложил Трампу план по сокращению миграции.

По его словам, ему позвонил Трамп и ему было предложено выработать всеобъемлющее соглашение; проекты развития, которые способствовали бы созданию рабочих мест в Мексике, а вместе с этим сократили бы миграцию и улучшили безопасность.

Кроме того, собеседники во время встречи обсудили Североамериканское соглашение о свободной торговле и возможную отдельную торговую сделку между Мексикой и США. Лопес Обрадор отметил, что Трамп отнесся к нему уважительно.