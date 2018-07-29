Российский закон об аннексии Крыма - попытка оправдать преступление, - Климкин

По его мнению, это попытка оправдать преступления. Как написал в воскресенье, 29 июля, в Twitter глава украинского МИДа, вчерашним выпадом по Крыму Россия демонстрирует свою слабость, огрызаясь на декларации ряда цивилизованных стран.

Жалкий ход: немного покопаться в истории, чтобы найти исправление сегодняшним преступлениям. Россия ищет аргументы в прошлом, а цивилизованный мир - в международном праве, - отметил Климкин.

Напомним, 24 июля Госдума Российской Федерации приняла в окончательной редакции закон, которым установила новую памятную дату России - День принятия Крыма в состав Российской империи.

Как сообщал УРА-Информ, Помпео 25 июля заявил, что США никогда не признают российскую оккупацию Крыма и будут настаивать на территориальной целостности Украины. В Госдепе в очередной раз признали, что Россия нарушила международное право.

После этого ряд стран мира подтвердили свою позицию о непризнании аннексии Крыма.