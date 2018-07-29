Полиция в Москве задержали организаторов акции против пенсионной реформы

В частности, задержан глава Либертарианской партии Сергей Бойко, координатор московского штаба Алексея Навального Олег Степанов, а также ведущий акции Михаил Чичков. Как сообщают российские СМИ, всех задержанных доставили в ОВД Красносельское.

Напомним, Правительство России внесло в Госдуму законопроект о постепенном повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин. Госдума поддержала документ в первом чтении.

После чего начались протесты против повышения пенсионного возраста 28 июля.

Сегодня на улицы Москвы вышли около 2,5 тысяч человек, которые выступают против повышения пенсионного возраста.

Как сообщал УРА-Информ, вчера в России тоже проходили митинги против пенсионной реформы. Тогда в протесте в Москве приняли участие 6,5 тысяч человек. На улицы вышли представители КПРФ, "Левого фронта", объединения Народно-патриотического союза России, движения Социалистическая Альтернатива. Заявку на проведение акции подавали представители фракции КПРФ.