21:15 29.07.2018 | Политика | Новости
100200119:Polishuk

Полиция в Москве задержали организаторов акции против пенсионной реформы

В Москве, где в воскресенье, 29 июля, прошла акция протеста против пенсионной реформы, полиция задержала организаторов митинга.

Полиция в Москве задержали организаторов акции против пенсионной реформы

В частности, задержан глава Либертарианской партии Сергей Бойко, координатор московского штаба Алексея Навального Олег Степанов, а также ведущий акции Михаил Чичков. Как сообщают российские СМИ, всех задержанных доставили в ОВД Красносельское.

Напомним, Правительство России внесло в Госдуму законопроект о постепенном повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин. Госдума поддержала документ в первом чтении.

После чего начались протесты против повышения пенсионного возраста 28 июля.

Сегодня на улицы Москвы вышли около 2,5 тысяч человек, которые выступают против повышения пенсионного возраста.

Как сообщал УРА-Информ, вчера в России тоже проходили митинги против пенсионной реформы. Тогда в протесте в Москве приняли участие 6,5 тысяч человек. На улицы вышли представители КПРФ, "Левого фронта", объединения Народно-патриотического союза России, движения Социалистическая Альтернатива. Заявку на проведение акции подавали представители фракции КПРФ.


Поделиться
Читайте также:
 
В швейцарских Альпах разбился легкомоторный самолет, погибли четыре человека В Полтавской области столкнулись грузовик и легковушка, пострадали дети Трамп пригрозил заблокировать работу правительства США Российский закон об аннексии Крыма - попытка оправдать преступление, - Климкин
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив