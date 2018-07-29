Меркель стремительно теряет "политические очки" и доверие среди населения

Проведенный институтом Emnid опрос засвидетельствовал, что среди избирателей Христианско-демократического союза (во главе стоит Меркель) и Христианско-социального союза под председательством главы МВД Германии Хорста Зеехофера (ХДС/ХСС) рейтинг доверия уменьшился почти на треть - с 42 до 29 процентов.

За социал-демократов, коллег партии Меркель по коалиции, проголосовали бы 18 процентов избирателей, если бы в стране прошли внеочередные парламентские выборы.

Далее по списку расположилась правопопулистская "Альтернатива для Германии", ее рейтинг по сравнению с прошлой неделей не изменилась и составляет 15 процентов, что на 1 процент больше, чем в прошлом месяце.

Как сообщалось в "УРА-Информ", рейтинг Меркель в Германии достиг критической точки недоверия среди населения.