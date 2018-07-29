Эрдоган инициирует саммит по урегулированию ситуации в Сирии

Об этом передает Vatan.

Сообщается, что турецкий лидер сильно обеспокоен эскалацией конфликта в соседней Сирии и серьезной угрозой возобновления полномасштабных действий против курдских националистов.

На вопрос журналистов о "дуалистичности" позиции Анкары и Москвы на саммите Эрдоган ответил следующим образом: "Конечно, мы продолжим наше сотрудничество с Россией вне саммита в Стамбуле. После саммитов в Сочи и Анкаре аналогичное мероприятие пройдет в Тегеране. Тогда у нас будет возможность обсудить все эти темы".

Кроме того, европейские лидеры планируют на саммите поднять вопрос урегулирования дипломатических отношений в соседнем с ней Ираке и в на Ближнем Востоке.

Как сообщалось в "УРА-Информ", президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в августе может посетить Германию с рабочим визитом.