11:39 29.07.2018 | Политика | Новости
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Эрдоган инициирует саммит по урегулированию ситуации в Сирии

Турецкий президент инициировал встречу лидеров Турции, России, Германии и Франции на полях саммита БРИКС в Йоханнесбурге для обсуждение ситуации в Сирии.

Эрдоган инициирует саммит по урегулированию ситуации в Сирии

Об этом передает Vatan.

Сообщается, что турецкий лидер сильно обеспокоен эскалацией конфликта в соседней Сирии и серьезной угрозой возобновления полномасштабных действий против курдских националистов.

На вопрос журналистов о "дуалистичности" позиции Анкары и Москвы на саммите Эрдоган ответил следующим образом: "Конечно, мы продолжим наше сотрудничество с Россией вне саммита в Стамбуле. После саммитов в Сочи и Анкаре аналогичное мероприятие пройдет в Тегеране. Тогда у нас будет возможность обсудить все эти темы".

Кроме того, европейские лидеры планируют на саммите поднять вопрос урегулирования дипломатических отношений в соседнем с ней Ираке и в на Ближнем Востоке.

Как сообщалось в "УРА-Информ", президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в августе может посетить Германию с рабочим визитом.


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