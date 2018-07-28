Турчинов пророчит Путин смерть в стиле "императора Нерона"

Секретарь Национальной безопасности и обороны Александр Турчинов считает, что российского президента Владимира Путина ждет смерть от рук "христианских мстителей" Об этом он написал на своей странице Facebook.
В своем комментарии, заочно адресованном российского правителю, Турчинов написал следующее: "Преследование оккупационной российской властью евангельских христиан баптистов на захваченной территории части Донбасса является свидетельством не только террористической, но и антихристианской сущности российского руководства".
Также он считает, что российского лидера: "Донимают и не дают покоя" лавры "императора Нерона, который поджег Рим, начал преследовать христиан, обвинив их в поджоге". Украинский политик посоветовал Путину хорошенько прочитать историю древнего Рима.
Как сообщалось в "УРА-Информ", Государственная служба морского и речного транспорта Украины начнет свою работу с начала августа 2018 года. Об этом рассказал председатель СНБО Александр Турчинов.