03:00 28.07.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Турчинов пророчит Путин смерть в стиле "императора Нерона"

Секретарь Национальной безопасности и обороны Александр Турчинов считает, что российского президента Владимира Путина ждет смерть от рук "христианских мстителей" Об этом он написал на своей странице Facebook.

Турчинов пророчит Путин смерть в стиле

В своем комментарии, заочно адресованном российского правителю, Турчинов написал следующее: "Преследование оккупационной российской властью евангельских христиан баптистов на захваченной территории части Донбасса является свидетельством не только террористической, но и антихристианской сущности российского руководства".

Также он считает, что российского лидера: "Донимают и не дают покоя" лавры "императора Нерона, который поджег Рим, начал преследовать христиан, обвинив их в поджоге". Украинский политик посоветовал Путину хорошенько прочитать историю древнего Рима.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Государственная служба морского и речного транспорта Украины начнет свою работу с начала августа 2018 года. Об этом рассказал председатель СНБО Александр Турчинов


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