05:00 28.07.2018 | Политика | Новости
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Путин пригласил Трампа в Москву

Президент России Владимир Путин заявил, что пригласил президента США Дональда Трампа в Москву. Об этом российский лидер рассказал на полях саммита БРИКС в Йоханнесбурге.

Путин пригласил Трампа в Москву

Также гарант РФ не исключает своей поездки в Вашингтон. Однако, утверждает что с нетерпением ждет американского гостя.

Он добавил, что Россия и США имеют планы относительно контактов во время саммита "Группы 20" и других международных встреч.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, со своей стороны, сообщила, что Трамп с нетерпением ждет встречи с Путиным в Вашингтоне в 2019 году и открыт для посещения Москвы после получения официального приглашения.

Добавим, последняя встреча Трампа и Путина состоялась 16 июля в финском городе Хельсинки.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", через три дня после встречи на саммите с Владимиром Путиным в Хельсинки (Финляндия) Дональд Трамп, попавший под огонь критики в своей стране, по-прежнему пытается погасить пожар.


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