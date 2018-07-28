Порошенко воздаст "Хвалу Господу", если Вселенский патриархат согласится на Томос

Об этом передает пресс-служба главы государства.

По его словам, вековая зависимость украинской церкви от своего московского "феодала" более невозможна также и по духовной линии. Сегодня настали именно те времена и сроки, о которых говорится в Священном Писании, когда Украина сможет наконец-то восстановить религиозную справедливость.

"Общество ожидает это решение, готово к нему. Но оппоненты в бессильной злобе применяют весь арсенал пропаганды и манипуляций. Время автокефалии Украинской поместной православной церкви точно наступило", - отметил украинский лидер.

Напомним, что сегодня в Киеве состоятся торжественный молебен и крестный ход УПЦ МП, посвященные празднованию 1030-летия Крещения Киевской Руси-Украины. Киев с утра готовится к событию, в центре усилили безопасность, перекрыли улицы, а также проверяют людей ручными метало детекторами.

Как сообщалось в "УРА-Информ", президент Петр Порошенко предупредил православных об отсутствии вмешательства светской власти в дела религии.