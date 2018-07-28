Орбан не видит Украину в составе НАТО

Премьер Венгрии Виктор Орбан считает, что Украина никогда не сможет стать полноправным членом НАТО из-за постоянного "фактора России". Об этом передает Agepress.
По его словам, для Киева нужно всегда осознавать тот факт, что Россия не откажется от возможности расширения своей гегемонии на страну, по крайней мере в этом веке.
"Я не верю в реалистичность стремлений украинцев присоединиться к ЕС или НАТО и не вижу для Киева никаких перспектив", - подчеркнул венгерский лидер.
Напомним, что в рамках Брюссельского саммита представители оборонного Альянса официально подтвердило стремление Украины к членству в организации. По итогам первого дня встречи лидеров стран-членов НАТО было подписано декларацию, в которой говорится, что Украина самостоятельно выбрала курс на вступление в блок и готова выполнять все обязательства, взятые ее по факту подписания документ.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно представители стран-членов оборонного Альянса официально подтвердило стремление Украины к членству в организации.