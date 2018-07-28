Орбан не видит Украину в составе НАТО

По его словам, для Киева нужно всегда осознавать тот факт, что Россия не откажется от возможности расширения своей гегемонии на страну, по крайней мере в этом веке.

"Я не верю в реалистичность стремлений украинцев присоединиться к ЕС или НАТО и не вижу для Киева никаких перспектив", - подчеркнул венгерский лидер.

Напомним, что в рамках Брюссельского саммита представители оборонного Альянса официально подтвердило стремление Украины к членству в организации. По итогам первого дня встречи лидеров стран-членов НАТО было подписано декларацию, в которой говорится, что Украина самостоятельно выбрала курс на вступление в блок и готова выполнять все обязательства, взятые ее по факту подписания документ.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно представители стран-членов оборонного Альянса официально подтвердило стремление Украины к членству в организации.