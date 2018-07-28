21:00 28.07.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Орбан не видит Украину в составе НАТО

Премьер Венгрии Виктор Орбан считает, что Украина никогда не сможет стать полноправным членом НАТО из-за постоянного "фактора России". Об этом передает Agepress.

Орбан не видит Украину в составе НАТО

По его словам, для Киева нужно всегда осознавать тот факт, что Россия не откажется от возможности расширения своей гегемонии на страну, по крайней мере в этом веке. 

"Я не верю в реалистичность стремлений украинцев присоединиться к ЕС или НАТО и не вижу для Киева никаких перспектив", - подчеркнул венгерский лидер. 

Напомним, что в рамках Брюссельского саммита представители оборонного Альянса официально подтвердило стремление Украины к членству в организации. По итогам первого дня встречи лидеров стран-членов НАТО было подписано декларацию, в которой говорится, что Украина самостоятельно выбрала курс на вступление в блок и готова выполнять все обязательства, взятые ее по факту подписания документ.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно представители стран-членов оборонного Альянса официально подтвердило стремление Украины к членству в организации.


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