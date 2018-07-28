Мэттис оказался "заговоренным"

Министр обороны Соединенных Штатов Джеймс Мэттис призвал Москву задуматься над предложением о возобновлении совмесного диалога для решения разногласий, стоящих перед двумя государствами.
Об этом передает пресс-служба Пентагона.
В официальном уведомлении говорится, что на сегодняшний день взаимоотношения между двумя государствами достигли точки "худшей, чем период холодной войны". Необходимо чаще встречаться на уровне высших чиновников и представлять свои позиции по разным вопросам.
"Основываясь на моей давней позиции по защите Америки, я всегда был за и на самом деле способствовал идее переговоров, даже когда направляли друг на друга ядерные ракеты", - говорится в тексте сообщения.
Он также отметил, что существует возможность встречи с министром обороны Сергеем Шойгу, но этот месседж ожидает аккредитации из Белого дома.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно глава комитета Сената США по внешним делам Боб Коркер сообщил, что Вашингтон может принять новые санкции против России до проведения промежуточных выборов в Конгресс, которые запланированы на ноябрь.