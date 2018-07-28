10:10 28.07.2018 | Политика | Новости
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Макрон задумал построить "Южный поток" на границе с Испанией

Французский президент Эммануэль Макрон намерен начать строительство газового потока с Испанией. Об этом передает Reuters.

Макрон задумал построить

В ходе энергетического форума Франция-Испания-Португалия в Лиссабоне он заявил, что для французов категорически невыгодно дальше продолжать использовать "классические" источники для выработки электроэнергии. Страна намерена отказаться от угольных электростанций и перейти на газ. 

Все три лидера государств будут продолжать развивать и увеличивать количество альтернативных источников энергии, включая сжиженный природный газ. На саммите также поднимался вопрос дальнейших вариантов диверсификации каналов поставки газа, в частности, речь шла о возможности транзита "голубого топлива" с Северной Африки.

Как сообщалось в "УРА-Информ", США поддерживают транзит газа из России в Европу через Украину. Но сохранится он или нет - будет зависеть от того, заработают ли газопроводы в обход украинской территории.


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