Макрон задумал построить "Южный поток" на границе с Испанией

В ходе энергетического форума Франция-Испания-Португалия в Лиссабоне он заявил, что для французов категорически невыгодно дальше продолжать использовать "классические" источники для выработки электроэнергии. Страна намерена отказаться от угольных электростанций и перейти на газ.

Все три лидера государств будут продолжать развивать и увеличивать количество альтернативных источников энергии, включая сжиженный природный газ. На саммите также поднимался вопрос дальнейших вариантов диверсификации каналов поставки газа, в частности, речь шла о возможности транзита "голубого топлива" с Северной Африки.

Как сообщалось в "УРА-Информ", США поддерживают транзит газа из России в Европу через Украину. Но сохранится он или нет - будет зависеть от того, заработают ли газопроводы в обход украинской территории.