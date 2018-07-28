12:39 28.07.2018 | Политика | Новости
100200051:roman

Эрдоган готовится совершить исторический визит в Берлин

Презижент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в августе может посетить Германию с рабочим визитом. Об этом передает Bild.

Эрдоган готовится совершить исторический визит в Берлин

Сотрудники издания уверены, что после выборов Эрдоган будет стремиться восстановить дружественные, или хотя бы - позитивные, отношения между Германией и Турцией. Вероятно, турецкого лидера смогут увидеть на светском рауте с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

Стоит отметить, что дипломатическое сотрудничество Берлина и Анкары ухудшились после совершения попытки госпереворота в Турции в июле 2016 года. ЕС жестко критиковал массовые аресты оппозиционных политиков, журналистов, полисменов судей произведенные турецкими властями после переворота.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно советник президента Турции Ибрагим Калин заявил о том, что президент страны Раджеп Эрдоган готов подписать указ об окончании режима чрезвычайного положения.


Поделиться
Читайте также:
 
В одном из районов столицы женщина кидалась под колеса автомобиля Жителям столицы запретили купаться на пляжах во время грозовой погоды Мир прощается с писателем-диссидентом Владимиром Войновичем Порошенко поздравил украинцев с 1030-летием Крещения Руси
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив