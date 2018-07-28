Эрдоган готовится совершить исторический визит в Берлин

Сотрудники издания уверены, что после выборов Эрдоган будет стремиться восстановить дружественные, или хотя бы - позитивные, отношения между Германией и Турцией. Вероятно, турецкого лидера смогут увидеть на светском рауте с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

Стоит отметить, что дипломатическое сотрудничество Берлина и Анкары ухудшились после совершения попытки госпереворота в Турции в июле 2016 года. ЕС жестко критиковал массовые аресты оппозиционных политиков, журналистов, полисменов судей произведенные турецкими властями после переворота.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно советник президента Турции Ибрагим Калин заявил о том, что президент страны Раджеп Эрдоган готов подписать указ об окончании режима чрезвычайного положения.