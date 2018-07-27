В Украине будут работать две телебашни для трансляции сигнала на оккупированный Донбасс

Об этом заявила первый заместитель министра информационной политики Эмине Джапарова в ходе заседания правительства.

Так, в ближайший год в работу будут оптимизированы две телебашни и также оптимизация вещания на оккупированной территории.

Кроме того, вместе с оккупацией территории были захвачены наши башни в Луганске и Донецке, где находится одна из самых высоких телебашен в Украине, и этот сигнал транслируется в том числе на той территории. Для Украины очень важна нейтрализация этого сигнала, так как он незаконный.

Первый замминистра также призвала общественность и международных партнеров не манипулировать данным тезисом о нейтрализации вещания с оккупированной территории, поскольку "это не запрет доступа к информации, а приостановление незаконного сигнала".

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", министр внутренних дел Украины Арсен Аваков предлагает ввести режим контрпропаганды на востоных территориях Украины после их деоккупации. По его словам, необходимо пошагово вернуть доверие жителей Донбасса к украинским властям, а для этого прежде всего стоит поработать в сфере негативного информационного поля, которое сложилось в регионе за долгие годы оккупации.