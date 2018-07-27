02:00 27.07.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
100199937:nastya

В Украине будут работать две телебашни для трансляции сигнала на оккупированный Донбасс

В течении 2018-2019 годов министерство информационной политики намерено запустить в работу еще две телебашни для трансляции украинского телесигнала на оккупированную территорию Донбасса.

В Украине будут работать две телебашни для трансляции сигнала на оккупированный Донбасс

Об этом заявила первый заместитель министра информационной политики Эмине Джапарова в ходе заседания правительства.

Так, в ближайший год в работу будут оптимизированы две телебашни и также оптимизация вещания на оккупированной территории.

Кроме того, вместе с оккупацией территории были захвачены наши башни в Луганске и Донецке, где находится одна из самых высоких телебашен в Украине, и этот сигнал транслируется в том числе на той территории. Для Украины очень важна нейтрализация этого сигнала, так как он незаконный.

Первый замминистра также призвала общественность и международных партнеров не манипулировать данным тезисом о нейтрализации вещания с оккупированной территории, поскольку "это не запрет доступа к информации, а приостановление незаконного сигнала".

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", министр внутренних дел Украины Арсен Аваков предлагает ввести режим контрпропаганды на востоных территориях Украины после их деоккупации. По его словам, необходимо пошагово вернуть доверие жителей Донбасса к украинским властям, а для этого прежде всего стоит поработать в сфере негативного информационного поля, которое сложилось в регионе за долгие годы оккупации.


Поделиться
Читайте также:
 
В Конотопе в здании горсовета произошла драка, полиция задержала 50 человек - ВИДЕО Самолет вылетел из Харькова забыв весь багаж пассажиров В Киеве временно закроют два трамвайных маршрута - ФОТО Евровидение-2017 обошлось Украины 800 миллионов гривен
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив