В последний месяц лета в Украине заработает Морская администрация

Приоритетом деятельности Морской администрации является реализация государственной политики в нескольких сферах. Так, будет охвачено морской и речной транспорт, торговое мореплавание, судоходство на внутренних водных путях, навигационно-гидрографическое обеспечение мореплавания, безопасность на морском и речном транспорте.

В информационной службе отметили, что в дальнейшем будет налажена работа с общественными организациями.

Месяцем ранее Украина успешно прошла аудит Международной морской организации, подтвердив свой статус морской державы.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", председатель СНБО Александр Турчинов поздравил всех морских служащих с их профессиональным праздником. В своей речи он подчеркнул, что военно-морские силы после 20 лет застоя восстанавливают свой потенциал. Сегодня фактически происходит возрождение национального флота в новых местах базирования и дислокации на континентальной части Украины.