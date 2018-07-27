В ГМС заверили, что очереди на оформление загранпаспортов ликвидированы

Теперь документы выдают без задержек в течение 7 и 20 рабочих дней. В этом в четверг, 26 июля, на брифинге заявил глава Государственной миграционной службе.

По его словам, сроки зависят от суммы уплаченного административного сбора. Он также подчеркнул, что во всех областях Украины за последние два года подразделения ГМС существенно увеличили мощности по оформлению паспортов. Для этого более чем в три раза было увеличено количество рабочих станций для оформления биометрических загранпаспортов.

Кроме того - более 80 центров предоставления административных услуг при содействии миграционной службы начали прием заявлений граждан на оформление ID-карт и заграничных паспортов, - добавили в ГМС.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Украина и Грузия договорились ускорить отмену визового режима между странами. Как сообщили в Госпогранслужбе в начале июля, безвизовыми поездками в страны Европейского союза пользуются от 9 до 12 тыс. украинцев в сутки.