В деле Сущенко планируют задействовать особую Международную Конвенцию

Речь в частности идет о Конвенции 1993 года относительно передачи осужденных лиц для отбывания наказания на родине.

Об этом рассказал защитник украинского журналиста Марк Фейгин, передает Укринформ.

Он уточнил, что речь идет о процедуре передачи осужденного для отбывания наказания по месту гражданства. Основанием для этого является международная Конвенция в 1979 году, а также соответствующий украинский-российский договор 1993 года.

Как сообщал "УРА-Информ", Верховная Рада Украины в четверг, 7 июня, поддержала проект постановления №8446 "Об Обращении Верховной рады Украины к парламентам иностранных государств, парламентским ассамблеям международных организаций, мировых лидеров и международного сообщества в связи с противоправным приговором Московского городского суда по делу незаконно удерживаемого в Российской Федерации гражданина Украины Романа Сущенко".