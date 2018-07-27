15:11 27.07.2018 | Политика | Новости
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В Берлине заговорили о референдуме на Донбассе

На встрече политических директоров МИД стран "нормандской четверки" в Берлине затронули тему референдума на Донбассе.

В Берлине заговорили о референдуме на Донбассе

Об этом в пятницу, 27 июля, сказал представитель российского МИД Григорий Карасин.

По его словам, во время берлинской встречи стороны коснулись этой идеи, предложенной президентом РФ на встрече с Дональдом Трампом в Хельсинки, однако не обсуждали это предложение предметно, сообщает "РИА Новости".

На переговорах Украину, Францию ​​и Германию представляли политические директора внешнеполитических ведомств Алексей Макеев, Николя де Ривьер и Антье Леендертсе.

Ранее внешнеполитический эксперт немецких Зеленых Омид Нурипур назвал проведение референдума неподконтрольному Украины Донбассе неприемлемым.

Как сообщал "УРА-Информ", на саммите в Хельсинки президент России Владимир Путин предложил американскому президенту Дональду Трампу провести референдум на Донбассе. Такое предложение он сделал что бы, по его мнению, "положить конец военному конфликту".


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