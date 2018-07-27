Украине удалось выполнить одно требование МВФ

Об этом агентству Reuters сообщила пресс-секретарь МВФ.

Однако, как отмечается, решение проблемы Антикоррупционного суда недостаточно для разблокировки следующего транша МВФ.

По ловам пресс-секретаря, обсуждение других вопросов, в том числе цен на газ и государственного бюджета, еще продолжается.

С июля 2017 Украина находится в сложном переговорном процессе с МВФ по газовому вопросу. Фонд настаивает на повышении цены газа для населения, которое, по разным оценкам, может составлять от 30% до 60%, учитывая рост цен на международных рынках, тогда как премьер считает такое резкое повышение неоправданным.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", международный валютный фонд признал модель повышения цены на газ приемлемой для продолжения переговоров с Украиной. Четвертый пересмотр программы и получения пятого транша МВФ мы ожидаем до осени. Украина брала на себя определенные обязательства. Более года мы ждем пересмотра по ряду причин.