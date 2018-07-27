18:58 27.07.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Украина направила письмо в РФ касательно обмена политзаключенными

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова направила российскому омбудсмену Татьяне Москальковой официальное письмо с предложением обменять 36 граждан РФ, задержанных или осужденных в Украине за преступления против государства, на заключенных в РФ украинцев.

Украина направила письмо в РФ касательно обмена политзаключенными

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

Речь идет об освобождении политзаключенных - граждан Украины, которых содержат на территории РФ и на временно оккупированной территории АР Крым с одновременным освобождением 36 граждан РФ, задержанных или осужденных за совершение преступлений против государства Украина.

Денисова отметила, что Украины принимает такие меры после того, как РФ в результате переговоров Трехсторонней контактной группы в Минске предложила изложить суть инициативы обмена именно письменно.

Также в обращении говорится о возможности проведения следующего заседания ТКГ с участием уполномоченных Украины и РФ, чтобы обсудить вопросы организации гуманитарных визитов для проверки условий содержания узников, а также перемещение заключенных из мест несвободы на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила о своих ближайших планах. Она намерена с визитом отправится в РФ, но когда это произойдет – зависит от российской стороны.


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