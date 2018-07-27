Страны Европы и США хотят обратиться к России по поводу Сенцова

Об этом сообщает "Польское радио".

Отмечается, что польские дипломаты участвуют в разработке декларации с призывом об освобождении украинца.

Документ будет адресован российскому представителю по правам человека и ряду министерств и ведомств. В проекте декларации послы отмечают, что Олега Сенцова незаконно удерживают в России, а Москва не реагирует на международные призывы и петиции.

Дипломаты напоминают, что украинец уже более двух месяцев голодает.

Как сообщал "УРА-Информ", Европейский суд по правам человека принял решение касательно незаконно осужденного украинского режиссера Олега Сенцова, который голодает с требованием освободить всех украинских политзаключенных в России. Об этом сообщается в пресс-релизе суда. Так, высшим органом принято решение обеспечить медицинскую помощь для украинца.