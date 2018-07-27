11:11 27.07.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Стало известно, кто претендует на пост заместителей министра финансов

Исполняющая обязанности министра финансов Оксана Маркарова дала поручение для утверждения двух новых заместителей - Юрия Джигирей и Сергея Верланов.

Стало известно, кто претендует на пост заместителей министра финансов

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Отмечается, что специалист по государственным финансам Юрий Джигир будет заниматься реформами финансирования здравоохранения, образования, социальных услуг и социальной защиты.

Ранее чиновник работал в области реформы государственных финансов и финансирования программ социального сектора в частности в Кыргызстане, Таджикистане, Казахстане, Косово. В Украине Джигир был внештатным советником еще предшественника Маркаровой Александра Данилюка с 2015 года.

В свою очередь, юрист и член Общественного совета добродетели при Высшей квалификационной комиссии судей Сергей Верланов будет заниматься налоговой и таможенной политикой, реформой Государственной фискальной службы и таможни, а также финансовыми расследованиями.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ"министерство финансов Украины наработало решения, которые упрощают использование кассовых аппаратов. Ведомство инициирует пилотный проект регистрации и эксплуатации новейших моделей.На следующей неделе они будут вынесены на утверждение Правительства.


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