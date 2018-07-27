США могут ввести новые санкции против России уже в ноябре

Об этом сообщает Bloomberg.

По его словам, на слушаниях по антироссийским санкциям в комитете по иностранным делам Сената обсудят возможное влияние США из-за санкций на различные сектора экономики России и попытаются помочь американским властям подобрать подходы к суверенному долгу и другим сферам российской экономики.

Ранее, 26 июля комитет по иностранным отношениям Сената США утвердил и рекомендовал к одобрению верхней палатой Конгресса резолюцию, осуждающую незаконную оккупацию РФ Крыма.

Как сообщал "УРА-Информ", Конгресс США рекомендовал продолжить в 2019-м финансовом году помощь Украине. Об этом говорится в докладе об оборонном бюджете на следующий финансовый год, который начнется 1 октября 2018 года. Проект бюджета согласовали обе палаты Конгресса. Так документом предлагается профинансировать президентский запрос, включая выделение 250 млн. долларов на летальное вооружение.