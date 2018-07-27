07:45 27.07.2018 | Политика | Новости
100199942:Polishuk

Норвегия поддержала декларацию США по Крыму

Норвегия заявила что поддерживает декларацию Соединенных Штатов Америки по Крыму.

Норвегия поддержала декларацию США по Крыму

Страна призывает Россию прекратить аннексию полуострова. Как сказано в сообщении, опубликованном в пятницу утром, 27 июля, в Twitter норвежского Министерства иностранных дел.

Согласно сообщению Норвегия приветствует и поддерживает заявление госсекретаря США Майка Помпео, подтвердившее позицию США в отношении незаконной аннексии Крыма Россией. Необходимо соблюдать международное право, уважать суверенитет и территориальную целостность Украины, - говорится в сообщении.

Напомним, в декларации США, в частности, указано, что Россия своим вторжением в Украину в 2014 году и аннексией Крыма пыталась подорвать фундаментальный международный принцип, разделяемый демократическими государствами и предусматривающий, что ни одна страна не может изменить границы другой силой.

Как сообщал УРА-Информ, вчера Министерство иностранных дел Чехии приветствовало декларацию государственного секретаря США Майка Помпео по Крыму и заявило о признании незаконности аннексии полуострова Россией.


Поделиться
Читайте также:
 
В Германии вспыхнули лесные пожары, поселок под Берлином могут эвакуировать Украина и Чехия увеличили квоту на автоперевозки Украине удалось выполнить одно требование МВФ Сан-Паулу официально обратился к Шахтеру с желанием приобрести Тайсона
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив