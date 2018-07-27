Норвегия поддержала декларацию США по Крыму

Страна призывает Россию прекратить аннексию полуострова. Как сказано в сообщении, опубликованном в пятницу утром, 27 июля, в Twitter норвежского Министерства иностранных дел.

Согласно сообщению Норвегия приветствует и поддерживает заявление госсекретаря США Майка Помпео, подтвердившее позицию США в отношении незаконной аннексии Крыма Россией. Необходимо соблюдать международное право, уважать суверенитет и территориальную целостность Украины, - говорится в сообщении.

Напомним, в декларации США, в частности, указано, что Россия своим вторжением в Украину в 2014 году и аннексией Крыма пыталась подорвать фундаментальный международный принцип, разделяемый демократическими государствами и предусматривающий, что ни одна страна не может изменить границы другой силой.

Как сообщал УРА-Информ, вчера Министерство иностранных дел Чехии приветствовало декларацию государственного секретаря США Майка Помпео по Крыму и заявило о признании незаконности аннексии полуострова Россией.