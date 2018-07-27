Матиос обещает, что дело Савченко скоро дойдет до суда

Об этом в эфире "Прямого" заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

По его словам уже проведены все необходимые следственные действия, им будут предоставлены материалы для ознакомления. Они ознакомятся - и дело будет направлено в суд, согласно УПК. Военная прокуратура будет поддерживать государственное публичное обвинение, - отметил Матиос.

По его словам, после окончания досудебного следствия он вместе с генеральным прокурором Юрием Луценко проведет пресс-конференцию.

Напомним, Савченко инкриминируют сговор с руководителем Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимиром Рубаном, главарем "ДНР" Александром Захарченко и "министром доходов и сборов" "ДНР" Александром Тимофеевым с целью посягательства на конституционный порядок в Украине путем покушений на высшее руководство страны и совершения терактов.

Как сообщал "УРА-Информ", народный депутат Надежда Савченко, которая находится в изоляторе Службы безопасности Украины отказалась проходить полиграф. Как сообщил во вторник, 24 июля, ее адвокат Александр Тананакин к проведению экспертизы не был допущен ее защитник. По его словам, еще одной причиной отказа стало не включение в экспертизу тех вопросов, на которых настаивала арестованная.