14:58 27.07.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Кличко назначил двух новых заместителей главы КГГА

Киевский городской председатель Виталий Кличко назначил Валентина Мондриевского и Вячеслава Непопа заместителями председателя Киевской городской государственной администрации.

Кличко назначил двух новых заместителей главы КГГА

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Как отметил меэ города Киева, сфера обязанностей Мондриевского будет касаться гуманитарных вопросов. Среди них - образование, соцзащита, спорт.

В свою очередь работа Непопа будет сконцентрирована "на создании нового качества городской инфраструктуры.

Справка:

Мондриевский родился в 1978 году в с. Журавлиха Ставищенского района Киевской области. В 2001 году получил высшее образование в Институте журналистики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко по специальности журналистика, а в 2018 году в Национальной академии государственного управления при президенте Украины получил диплом магистра управления общественным развитием. В 2014 году возглавил Подольскую районную в городе Киеве государственную администрацию. 26 июля президент Украины Петр Порошенко уволил Мондриевского с должности по собственному желанию.

Непоп родился в Артемовске (Донецкая область) в 1966 году. С 1998 до 2002 года работал директором строительной фирмы "Т.М.М.". Начиная с 2002 года, работал директором коммунального предприятия "Житлоинвестбуд-УКБ". Неоднократно избирался депутатом Киевского городского совета на округе в Соломенском районе (2002-2006, 2006-2008, 2014-2015, 2015 – до нынешнего времени).

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ"Виталий Кличко планирует вновь баллотироваться в мэры Киева.


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