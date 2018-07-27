11:57 27.07.2018 | Политика | Новости
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Южная Корея и КНДР вскоре проведут военные переговоры

Высокопоставленные военные Южной Кореи и КНДР вскоре намерены провести деловые переговоры. Об этом сообщает агентство Reuters.

Южная Корея и КНДР вскоре проведут военные переговоры

Отмечается, что диалог на уровне генералов состоятся в пограничном населенном пункте Пханмунджом, расположенном в демилитаризованной зоне, разделяющей две страны. Предполагается что все эти мероприятия состоятся 31 июля.

В то же время пока не сообщается, что стороны планируют обсудить во время встречи.

Ранее делегации из Южной и Северной Кореи впервые за 11 лет заключили соглашение о возобновлении военного коммуникации.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", делегации не удалось договорится об установлении каналов связи между представителями военного руководства КНДР и Южной Кореи. Переговоры на уровне министерств обороны обеих стран также не были согласованы. Однако политики договорились в дальнейшем работать над поиском решения по этим вопросам.


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