Южная Корея и КНДР вскоре проведут военные переговоры

Отмечается, что диалог на уровне генералов состоятся в пограничном населенном пункте Пханмунджом, расположенном в демилитаризованной зоне, разделяющей две страны. Предполагается что все эти мероприятия состоятся 31 июля.

В то же время пока не сообщается, что стороны планируют обсудить во время встречи.

Ранее делегации из Южной и Северной Кореи впервые за 11 лет заключили соглашение о возобновлении военного коммуникации.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", делегации не удалось договорится об установлении каналов связи между представителями военного руководства КНДР и Южной Кореи. Переговоры на уровне министерств обороны обеих стран также не были согласованы. Однако политики договорились в дальнейшем работать над поиском решения по этим вопросам.