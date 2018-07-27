13:09 27.07.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Богословская собралась в президенты

Экс-народный депутат Инна Богословская будет баллотироваться на пост президента.

Богословская собралась в президенты

Об этом она сообщила в Facebook.

Она добавила, что деньги на предвыборную кампанию планирует получить от продажи своей книги "Будущее начинается сегодня", а также за счет добровольных взносов граждан.

На персональном сайте она опубликовала обращение, в котором заявила, что имеет твердое намерение победить на выборах.

Стоит отметить, что в октябре 2012 года Богословская была избрана народным депутатом Украины от Партии регионов. После событий в ночь с 29 на 30 ноября 2013 года заявила о выходе из партии.

Принимала активное участие в Евромайдане. В феврале 2014 года была одним из организаторов чрезвычайной сессии парламента для прекращения огня и возвращения к Конституции 2004 года.

В марте того же года заявила о фактической узурпации власти БЮТом и Свободой, начале контрреволюции и продолжении преступных схем в экономике. В августе 2014 года принципиально отказалась участвовать в парламентских выборах.

С мая 2014 года занимается волонтерской деятельностью.


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