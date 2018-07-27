Беспилотник ОБСЕ нашел еще 30 танков боевиков

Об этом свидетельствует отчет организации по состоянию на 25 июля 2018 года.

В частности, танки были зафиксированы вблизи населенного пункта Круглик.

Как ранее сообщал "УРА-Информ", беспилотник специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировал танки боевиков недалеко от временно оккупированного Донецка и Луганска. Об этом сообщается в отчете миссии. Около Луганска, разведка зафиксировала 21 гаубицу и 17 танков. Также восемь самоходных гаубиц и 6 танков боевиков находились к востоку от Донецка.

Напомним, в России подтвердили, что на встрече в Хельсинки президент Владимир Путин представил президенту США Дональду Трампу несколько предложений по разрешению конфликта в Донбассе.