16:57 26.07.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Задержание украинца российскими спецслужбами подтвердили в "Укрзализныце"

В "Укрзализныце" подтвердили задержание в Москве спецслужбами РФ украинского проводника Сергея Бугайчука.

Задержание украинца российскими спецслужбами подтвердили в

По информации пресс-службы компании, 26 июля запланирован визит в следственный изолятор, где находится украинец, представителей украинского консульства и сотрудников представительства "Укрзализныци", сообщает "Укринформ".

А вот посольство Украины в РФ обратилось в ФСБ и российский МИД с просьбой подтвердить или опровергнуть факт содержания в СИЗО украинца Сергея Бугайчука и предоставления консулу разрешения на его посещение.

Как сообщал "УРА-Информ", в столице РФ в СИЗО оказался ещё один украинец, задержанный ФСБ. Он был задержан ещё одиннадцатого числа. Согласно предоставленной информации, мужчина обвиняется в участии в группе, которая якобы занимались переправкой оружия через украинско-российскую границу для последующей перепродажи.


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