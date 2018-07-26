Великобритания предоставила политубежище Бондарчуку

В Украине его подозревают в хищении 7,5 миллионов долларов государственного имущества. Как сообщил в четверг, 26 июля, заместитель генерального прокуратура Евгений Енин на своей страничке Facebook, Бондарчук получил убежище еще 17 июля.

Соответствующее решение принял суд, несмотря на усилия украинских и британских прокуроров, - отметил Енин.

Напомним, в конце января 2015 года ГПУ объявила подозрение Бондарчуку по факту незаконного завладения государственными средствами в сумме 7,4 миллионов долларов.

Бондарчук тогда заявил, что "не имеет никакого отношения к обнародованным обвинениям".

Как сообщал УРА-Информ, в марте 2017 года бывший глава "Укрспецэкспорт" был арестован в Лондоне, суд должен был принять решение об экстрадиции Бондарчука, однако вскоре его выпустили под залог.