21:15 26.07.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Великобритания предоставила политубежище Бондарчуку

Бывший руководитель компании "Укрспецэкспорт" Сергей Бондарчук получил политическое убежище в Великобритании.

Великобритания предоставила политубежище Бондарчуку

В Украине его подозревают в хищении 7,5 миллионов долларов государственного имущества. Как сообщил в четверг, 26 июля, заместитель генерального прокуратура Евгений Енин на своей страничке Facebook, Бондарчук получил убежище еще 17 июля.

Соответствующее решение принял суд, несмотря на усилия украинских и британских прокуроров, - отметил Енин.

Напомним, в конце января 2015 года ГПУ объявила подозрение Бондарчуку по факту незаконного завладения государственными средствами в сумме 7,4 миллионов долларов.

Бондарчук тогда заявил, что "не имеет никакого отношения к обнародованным обвинениям".

Как сообщал УРА-Информ, в марте 2017 года бывший глава "Укрспецэкспорт" был арестован в Лондоне, суд должен был принять решение об экстрадиции Бондарчука, однако вскоре его выпустили под залог.


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