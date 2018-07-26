В Крыму оккупанты опять устроили "маски-шоу" у татар

Отмечено, что двоих из них обыски завершились. Крымчан увезли из дома в Белогорский РОВД.

По предварительной информации, по итогам обыска в доме, якобы, были "найдены" гильзы, которые изъяли как вещественное доказательство и внесли в протокол в присутствии "понятых". В их объективности можно сомневаться, так как это люди, специально привезенные сотрудниками спецслужб.

Отмечено, что в мае 2018 года, несовершеннолетние ребята, в домах которых сейчас идут обыски, сняли флаги РФ с сельсовета и выбросили их. По данному факту следственным отделом было возбуждено уголовное дело. Эта статья предусматривает ограничение свободы, принудительные работы, арест либо лишение свободы.

Как сообщал "УРА-Информ", в аннексированном Российской Федерацией Крыму в понедельник, 18 июня, вновь прошли обыски. После чего в городе Старый Крым была задержана местная жительница.