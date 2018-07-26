Украина подаст против России иск за депортацию людей из Крыма

Об этом сообщил замминистра юстиции Украины Иван Лищина, пишет Интерфакс-Украина.

Он подчеркнул, что массовая высылка иностранцев является нарушением европейской конвенции по правам человека, а для РФ это стандартная практика, о чем свидетельствовали факты во время агрессии России против Грузии в 2008 году.

Как сообщал "УРА-Информ", Европейский суд по правам человека принял решение касательно незаконно осужденного украинского режиссера Олега Сенцова, который голодает с требованием освободить всех украинских политзаключенных в России.