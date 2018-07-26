11:15 26.07.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Украина начала производство боеприпасов, которые раньше не производила, - Турчинов

По решению Совета национальной безопасности и обороны в Украине было начато производство боеприпасов, которые ранее не производились в нашем государстве.

Украина начала производство боеприпасов, которые раньше не производила, - Турчинов

На Гончаровском полигоне прошли комплексные испытания боеприпасов и нового оружия украинского производства. Об этом в четверг, 26 июля, заявил секретарь СНБО Александр Турчинов. По его словам, сегодня состоялась важная фаза испытаний наиболее дефицитных 152-мм снарядов, а также 60-мм мин для новых украинских минометов.

На полигоне также прошли испытания двух модификаций 60-мм и двух модификаций 82-мм минометов, а также "проверка безопасностных характеристик во время ведения огня из 120-мм минометов, - пояснил он, добавив, что во время испытаний все баллистические характеристики проверялись "современным уникальным комплексом - мобильной радарной системой траекторных измерений. Ее уникальность заключается в том, что она может с большой точностью отслеживать траекторию не только снаряду, мины или ракеты, и даже пули, - заверил Турчинов.

Секретарь Совета также отметил, что прошедшие испытания боеприпасы и артиллерийское оружие "производятся как государственными, так и частными предприятиями, что позволяет в пределах прозрачной конкуренции как улучшать их качество, так и, соответственно, уменьшать их стоимость".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, а Украине начали серийно производить боеприпасы по стандартам НАТО. В городе Шостка Сумской области на предприятии "Шосткинский казенный завод " Импульс", входящий в состав "Укроборонпрома", совместно с заводом "Кузница на Рыбацкой" начали производить боеприпасы для 40-мм автоматического гранатомета - ПГОФ-40.


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