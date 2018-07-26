09:36 26.07.2018 | Политика | Новости
100199848:Polishuk

Трамп отложил встречу с Путиным до следующего года

Предложенная президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом его встреча с российским президентом Владимира Путина отложена.

Трамп отложил встречу с Путиным до следующего года

Она может состоятся в 2019 году. Как сообщает Associated Press, об этом в четверг утром, 26 июля, заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

По его словам, двусторонние переговоры отложены из-за расследования специального прокурора США Роберта Мюллера о вмешательстве России в выборы 2016 года.

Президент считает, что следующая двусторонняя встреча с президентом Путиным должна состояться после окончания "российской охоты на ведьм", поэтому мы договорились, что это произойдет после начала следующего года, - пояснил Болтон.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, встреча президентов России и США прошла 16 июля в Хельсинки. Путин и Трамп проговорили тет-а-тет более двух часов, а также приняли участие в переговорах в расширенном составе. Трамп пригласил Путина приехать в США осенью.


Поделиться
Читайте также:

  • Вербальная война Америки с Ираном может перерасти в реальный военный конфликт: маленькое "Трафальгарское сражение", навязанное муллам, усилило бы позицию Трампа перед промежуточными выборами в США, полагают СМИ. США "не позволят Ирану получить выгоду от нашей удачной кампании" против ИГИЛ*, и Россия и США будут "работать вместе" над гарантиями безопасности для Израиля, заявил Трамп, но о чем он договорился с Путиным? Разведка кое-что знает, пишет Politico.

  • "Нападки на Трампа недальновидны, ведь, затрагивая некоторые больные темы, Трамп бывает прав. И Европе необходимо извлечь из этого урок", - пишет на страницах Handelsblatt Кристиан Линднер, лидер Свободной демократической партии Германии (СвДП).

  • "То, что президент Трамп настоял на проведении встречи с российским президентом Путиным в формате тет-а-тет, ограничило возможности разведслужб США, которые обычно наблюдали бы за такой встречей вблизи; но у американских разведчиков все же есть экстраординарные возможности для того, чтобы собрать воедино информацию о темах разговора", - пишет журналист Politico Джош Мейер.

  • Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в четверг, 19 июля, провел встречу с министром международного развития Канады Мари-Клод Бибо.
 
Трамваи и троллейбусы в Киеве возобновили движение по графику ЕСПЧ требует обеспечить медицинскую помощь для Олега Сенцова Чего может добиться глава Еврокомиссии от Трампа в Вашингтоне? МВФ поддержал план Украины по антикоррупционному суду
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив