Трамп отложил встречу с Путиным до следующего года

Она может состоятся в 2019 году. Как сообщает Associated Press, об этом в четверг утром, 26 июля, заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

По его словам, двусторонние переговоры отложены из-за расследования специального прокурора США Роберта Мюллера о вмешательстве России в выборы 2016 года.

Президент считает, что следующая двусторонняя встреча с президентом Путиным должна состояться после окончания "российской охоты на ведьм", поэтому мы договорились, что это произойдет после начала следующего года, - пояснил Болтон.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, встреча президентов России и США прошла 16 июля в Хельсинки. Путин и Трамп проговорили тет-а-тет более двух часов, а также приняли участие в переговорах в расширенном составе. Трамп пригласил Путина приехать в США осенью.