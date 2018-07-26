14:20 26.07.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Стало известно, как в команде Петра Порошенко готовятся к выборам

Глава украинского государства Петр Порошенко намерен участвовать в президентских выборах в марте 2019 года. Так, избирательная риторика гаранта страны будет выстраиваться вокруг сильной армии, безвизового режима и единой церкви.

Стало известно, как в команде Петра Порошенко готовятся к выборам

Об свидетельствуют данные в материале РБК-Украина "На низком старте: как в команде Петра Порошенко готовятся к президентским выборам".

Отметим, что в данное время подпортить рейтинг действующему президенту может правительство, если не убедит МВФ не повышать тарифы на газ. Однако, не смотря на этом, в команде президента заявили, что безвизовый режим с ЕС и сильная армия будут среди ключевых месседжей избирательной кампании Порошенка.

Кроме того, еще одним приоритетом в избирательной гонке станет автокефалия для поместной православной церкви.

Стоит добавить, что в начале 2018 года Порошенко избегал прямых ответов на вопрос о планах участвовать в выборах в марте 2019 года. Причиной этому является то, что бороться следующей весной за президенсткое кресло во многом зависит от его рейтинга в социологических опросах непосредственно перед стартом президентской кампании.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Президент Украины Петр Порошенко объявит о своем намерении баллотироваться на второй срок не ранее 24 августа.


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