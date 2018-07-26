США обнародовали Крымскую декларацию

Согласно документу Штаты не признают Крым частью России. Документ, подписанный госсекретарем Майком Помпео, опубликован на сайте внешнеполитического ведомства.

Так, в частности, сказано, что США, так же как и в случае с Декларацией Уэллеса 1940 года, подтверждают, что их политикой является отказ от признания претензий Кремля на суверенитет над территорией Крыма.

При этом составители декларации отметили, что Крым был захвачен силой и такие действия противоречат международному праву. Также американские власти призвали Россию прекратить оккупацию Крыма и уважать принципы международного права.

Напомним, ранее в ПАСЕ поддержали резолюцию о нарушении прав человека в Крыму.

Как сообщал УРА-Информ, послы ЕС приняли решение о введении индивидуальных санкций против шести человек, причастных к строительству Керченского моста.