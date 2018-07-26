Справедливость над агрессором неизбежно восторжествует, - Яценюк

Об этом украинский политик написал на своей странице в соцсети Facebook.

Так, в своем посте Яценюк сообщил, что справедливость над агрессором неизбежно восторжествует, как и преданность территориальной целостности Украины. По этому поводу глава партии "Народный фронт" провел параллель с непризнанием Соединенными Штатами захвата Балтийских государств, которое совершил Советский Союз в 1940 году.

"Пусть через десятилетия, но справедливость была восстановлена", - подчеркнул Яценюк.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Великобритания полностью поддерживает заявление Соединенных Штатов Америки о несогласии признания незаконной аннексии Крыма.