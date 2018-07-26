18:56 26.07.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Румыния усилит таможню на границе с Украиной

Таможенные контрольные пункты на границах Румынии с соседними Молдовой, Украиной и Сербией будут модернизированы и оснащены стационарными и мобильными сканерами.

Румыния усилит таможню на границе с Украиной

Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

По словам министра финансов Румынии Евгения Орландо Теодоровичи, это позволит сократить контрабанду и минимизировать убытки государственного бюджета.

Глава ведомства сообщил, что до конца года будет подписан ряд правительственных соглашений для приобретения необходимого оборудования.

Сейчас Бухарест ведет переговоры с основными производителями из Китая, США и Швейцарии для приобретения оборудования.

Как сообщал "УРА-Информ", в результате сильных наводнений в Румынии обрушился железнодорожный мост у села Будила, недалеко от города Брашова.


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